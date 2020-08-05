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Из-за аварии трамваи не будут ездить по улице Ječná как минимум до 8 августа

Из-за аварии трамваи не будут ездить по улице Ječná как минимум до 8 августа

Марина Коханкова 815 0
Из-за аварии водопровода на улице Йечна (Ječná) в Праге трамвайное движение было остановлено во вторник, 4 августа, в обоих направлениях на участке между остановками «И. П. Павлова» и «Карлово намести». Движение трамваев будет возобновлено не раньше субботы, сообщила пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги (DPP) Анета Ржегкова.
Из-за аварии трамваи не будут ездить по улице Ječná как минимум до 8 августа

По словам представителя DPP, на этом участке невозможно внедрить альтернативный автобусный маршрут. Пассажиры могут пользоваться станциями метро «Намнести Миру», «Карлово намнести», «И. П. Павлова» или «Музеум»..

Утром 5 августа была усилена работа автобусного маршрута №148, который проходит между остановками «И. П. Павлова» и «Карлово намести». Линия будет работать с 05:00 до полуночи. 

Во вторник, 4 августа, на улице Ječná лопнула водопроводная труба диаметром 400 мм, находящаяся у трамвайных путей. На устранение последствий аварии и замену труб потребуется несколько дней. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
авария Прага трамвай Транспортное предприятие Праги транспорт
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