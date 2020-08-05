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Прага 3 разработала новые уличные пепельницы для курильщиков

Прага 3 разработала новые уличные пепельницы для курильщиков

Марина Коханкова 951 0
Окурки, выброшенные на тротуар, представляют собой серьезную проблему. Руководство Праги 3 решило обратить внимание курильщиков на то, что окурки необходимо бросать в урны, а не на улицу, и установило специальные пепельницы в форме сигарет.
Прага 3 разработала новые уличные пепельницы для курильщиков

Первая пепельница установлена на площади Коменского. «Мы знаем о проблеме с окурками. Это касается не только Жижкова, но и всей Праги», — сказал староста Праги 3 Йиржи Птачек. По его словам, сотрудникам коммунальных служб приходится собирать окурки практически вручную, поскольку никакие механические технологии уборки не подходят.

«Это происходит в городах по всему миру. Мы консультировались с муниципалитетом в Вене и решили, что изготовим прототип, очень похожий на венскую модель уличной пепельницы», — сказал Птачек. Хотя упомянутые венские пепельницы обычно встроены в мусорные баки, в Праге 3 решено устанавливать такие конструкции отдельно. 

Источник: novinky.cz

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Темы
сигареты Прага мусор
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