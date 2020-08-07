Чешские полицейские ловили на шоссе летающие деньги

Курьезная ситуация произошла в Злинском крае Чехии. Полицейским пришлось собирать на дороге разлетевшиеся бумажные купюры. «Улов» составил около 40 тысяч крон.

«При проезде оживленного участка дороги внимание патрульной службы привлек объект, лежавший на шоссе. Когда автомобиль, находившийся перед полицейской машиной, проехал по кошельку, бумажные купюры выпали из него и стали разлетаться по дороге, что могло помешать другим водителям», — рассказала пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.

Полицейские остановились и стали собирать разлетевшиеся в этом месте банкноты.

«В основном это были купюры номиналом две тысячи крон. В общей сложности полиция нашла почти сорок тысяч крон, тридцать евро, личные документы человека из района Годонин и платежную карту», — сообщила Козумпликова.

Хозяин выпавшего кошелька смог забрать найденные деньги в отделении полиции в Злине. «Он объяснил, что делал покупки в Злине, а потом положил бумажник на крышу автомобиля и забыл о нем», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz