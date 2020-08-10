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На новом «Светофоре» только два зеленых региона: Прага и Фридек-Мистек

На новом «Светофоре» только два зеленых региона: Прага и Фридек-Мистек

Марина Коханкова 47 0
10 августа Минздрав обновил интерактивную карту «Светофор», которая регламентирует меры против распространения коронавируса в разных регионах республики. «Зеленый» уровень остался только у двух регионов (Прага и Фридек-Мистек). На прошлой неделе таких районов было девять.
На новом «Светофоре» только два зеленых региона: Прага и Фридек-Мистек

«Сегодняшняя карта более благоприятна, чем предыдущая. Это свидетельствует о том, что эпидемия covid-19 все еще находится под контролем и не передается в обществе», — сказала главный гигиенист Чехии Ярмила Ражова.

В настоящее время эпидимиологи фиксируют наибольшее количество людей с covid-19 на 100 тысяч жителей во Фридек-Мистеке (203). В Праге их 89 на 100 тысяч жителей. 

По мнению эпидемиологов, несмотря на большое количество вновь выявленных случаев (в пятницу, 7 августа, было выявлено 323 новых случая заболевания, что является самым большим показателем с 3 апреля), ситуация хорошая. Исключение составляет район Фридек-Мистек.

«Не растет количество госпитализированных больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, это не широкое распространение болезни в региональном масштабе», — сказала Ражова.

Согласно интерактивной карте, по данным на 3 августа, зеленым цветом были отмечены районы Прага, Прага-запад, Прага-восток, Острава, Карвина и Фридек-Мистек, а также Брно, Йиглава и Прахатице. В других районах применяется уровень 0 (регионы, отмеченные белым цветом).

Министерство планирует обновлять карту каждую неделю.

Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения Прага
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