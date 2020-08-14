По всей Чехии 14 августа будут выявлять нарушителей скоростного режима

В пятницу в Чехии состоится ежегодная акция Speed marathon, в рамках которого полиция будет измерять скорость автомобилей в 900 точках по всей стране. В прошлом году было проверено 7500 автомобилей и выявлено около 3200 нарушений.

Фото: policie.cz

Две трети из них касались превышения скорости. По данным полиции, данное нарушение — одна из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий. За семь месяцев 2020 года оно стал причиной 15,4% всех ДТП в республике и привело к гибели 103 человек.

Точки, где будут проверять скорость, выбирала полиция и могла предлагать общественность. Их полный список с разбивкой по краям можно найти здесь.

Источник: ceskenoviny.cz