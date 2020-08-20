Улица Koněvova в Праге будет полностью перекрыта до конца октября

С понедельника и до конца октября будет полностью перекрыта оживленная улица Koněvova на Жижкове (Прага 3). Трудности, которые ожидают водителей, связаны с ремонтом участка между улицами Rokycanova и Prokopova.

Фото: mapy.cz

Реконструкция улицы уже ведется и должна завершиться не раньше конца следующего года. Изначально планировалось, что во время ремонта улицу постоянно можно будет использовать для движения хотя бы в одном направлении.

«Это, конечно, большое неудобство», — признал Ондржей Рут, заместитель старосты Праги 3.

Движение в сторону центра будет осуществляться с улицы Koněvova через улицы Rokycanova, Prokopova и обратно на улицу Husitská. Движение из центра организуют в объезд по улицам Prokopova и Olšanská.

По альтернативному маршруту также будут ходить автобусы. Изменения затронут дневные маршруты 133, 136, 175, 207 и ночные 908, 909, 913.

Источник: novinky.cz