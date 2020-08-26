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27 августа полиция будет проверять водителей на предмет нарушения скоростного режима

27 августа полиция будет проверять водителей на предмет нарушения скоростного режима

Марина Коханкова 714 0
В четверг, 27 августа, полиция запустит очередную акцию, в рамках которой стражи правопорядка будут проверять соблюдение правил дорожного движения по всей стране. Акция продлится до 30 августа.
27 августа полиция будет проверять водителей на предмет нарушения скоростного режима

В первую очередь сотрудники полиции сосредоточатся на соблюдении ограничений скорости и запретов на употребление алкоголя и использование мобильного телефона во время вождения. Также они проверят использование ремней безопасности. 

«Окончание каникул выражается в значительно более высокой плотности дорожного движения, что увеличивает вероятность аварий. Наша цель — не только штрафы, мы хотим действовать превентивно», — сообщила пресс-секретарь президиума полиции Гана Рубашова.

Сотрудники полиции также будут следить за тем, как водители управляют автомобилями, пользуются ли они детскими автокреслами, проверять техническое состояние машин и документы. 

Похожая акция была проведена в пятницу, 14 августа, примерно в 900 населенных пунктах Чешской Республики. При осмотре 5300 автомобилей полиция выявила 2281 нарушение правил дорожного движения. Примерно треть (1740 водителей) превысили скорость. В нескольких случаях сотрудники полиции обнаружили, что люди не пристегивались ремнями безопасности во время вождения или что техническое состояние автомобилей не соответствовало установленным требованиям.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Чехия полиция водительские права Автомобили дороги
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