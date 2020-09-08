«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте

В начале октября почти два миллиона чешских семей получат по почте так называемую «Карту водителя» с описанием правил поведения в случае аварии. Инструкции будет рассылать Чешская ассоциация страховщиков (ČKP) в рамках своей кампании по обеспечению безопасности, в которой также участвуют BESIP и полиция.

Первая волна информационной кампании стартовала в мае прошлого года. Теперь, по прошествии полутора лет, запланировано продолжение, цель которого — еще больше повысить осведомленность водителей об их действиях во время аварии, а также проинформировать о наличии бесплатной телефонной службы поддержки водителей 1224.

В инструкции указано, что водитель в случае аварии или поломки автомобиля должен носить светоотражающий жилет, размещать знак аварийной остановки, как можно скорее покинуть проезжую часть и позвонить по номеру 1224.



«Люди, которые не знают, как себя вести после аварии, зачастую гибнут на дорогах. Вот почему мы продолжаем кампанию, напоминая всем водителям об основных шагах, которые необходимо выполнять, чтобы предотвратить ДТП и несчастные случаи», — сказал Ян Матоушек, исполнительный директор ČKP.



«В прошлом году мы подготовили "Карту водителя" с понятными и простыми инструкциями, которую каждый должен иметь в своем автомобиле. Опрос показывает, что почти 70% водителей считают эти инструкции полезными. Поэтому мы отправим карту напрямую 1,8 млн чешских семей. Каждая автошкола в стране также получит по 200 штук, а еще они будут распространяться в электронном виде страховыми компаниями и станциями техобслуживания», — добавил Матоушек.

Источник: novinky.cz