Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки

Стоимость партии инструментов компании Petrof для Китая составила 200 тысяч евро (примерно 5,3 млн крон).
«Мы решили купить пианино сразу же, как только узнали о проблеме. Мы с женой договорились, что наш фонд передаст музыкальные инструменты чешским школам. Мы хотим, чтобы эти 11 инструментов стали символом гордости и сплоченности Чехии», — сказал Комарек.
Президент Petrof Зузана Цералова Петрофова назвал решение Комарека великодушным. «Лично меня больше всего удивила скорость и решимость Карла Комарека, с которой он принял это решение», — сказала она.
«Мы рады, что наши фортепиано попадут в чешские школы», — добавила Цералова Петрофова.
По ее словам, покупатель из Пекина написал, что в Китае говорят о том, что китайское правительство хочет ввести санкции против Чешской Республики и что у него нет денег, чтобы заплатить штрафы.
«Он попросил нас приостановить доставку», — заявила Цералова Петрофова.
В 2016 году Цералова Петрофова заявила, что на долю Китая приходится около 35% продаж компании Petrof. В 2019 году компания открыла вторую в мире галерею Petrof в китайском городе Сиань. В этом году первоначальный план продаж компании на уровне 290 млн крон не будет выполнен из-за пандемии.
Источник: novinky.cz