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Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок

Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок

Марина Коханкова 739 0
Правительство приняло решение, что все граждане старше 60 лет получат от государства один респиратор и пять медицинских масок. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в Twitter.
Фото: Jakub Plíhal
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок

Организовывать поставки респираторов и масок из государственных запасов с 10 сентября будут пожарные и полиция при участии Чешской почты, которая разошлет людям посылки. По данным Чешского статистического управления на конец прошлого года, в Чехии проживают 2,78 млн человек в возрасте старше 60 лет. 

Кабинет министров предложил бесплатно выдавать пенсионерам средства защиты дыхательных путей в случае «значительного ухудшения ситуации» еще в понедельник. На внеочередном заседании в среду правительство утвердило это решение.
 
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, в настоящее время на складах или в процессе поставки числится около 13 млн респираторов FFP2 и 75 млн медицинских масок. С 10 сентября во всех внутренних помещениях и зданиях Чехии, в том числе в магазинах, социальных и медицинских учреждениях, а также в общественном транспорте ношение медицинских масок является обязательным. Исключение составляют детские сады и школы, где маски дети должны носить в помещениях общего пользования.

Во вторник в Чехии было зафиксировано 1164 новых случая заболевания коронавирусом, в среду — еще 1161. В настоящее время болеют 10 218 человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Андрей Бабиш правительство пенсионеры
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