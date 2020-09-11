Население Чехии увеличилось на 5200 человек и составило 10,7 млн

Население Чешской Республики увеличилось на 5 200 человек, до 10,699 млн в первой половине этого года, однако темпы роста были значительно ниже, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.

Уменьшилось количество людей, иммигрировавших в Чехию из-за границы. Их количество сократилось по сравнению с прошлым годом на 5 700, до 26 400 человек. Наиболее значительное уменьшение количества иммигрантов было зафиксировано во втором квартале, особенно в апреле. Напротив, за границу уехало больше людей — 18 100 (в прошлом году их было 11 100).

Непосредственно в столице, которая является вторым по численности населения регионом Чехии после Среднечешского края, население увеличилось на 2 711 человек в первой половине этого года. Сейчас в Праге проживает свыше 1,32 млн человек.

Меры, принятые правительством против распространения covid-19 этой весной, также привели к рекордно низкому уровню браков. По данным статистиков, март стал месяцем с наименьшим количеством браков за более чем 100 лет (631 бракосочетание). Всего в первом полугодии в Чехии 13 400 пар вступили в брак, а годом ранее в стране было проведено 23 тысячи свадеб.

Реже люди и разводились: 10 200 раз в первом полугодии 2020 года, тогда как годом раньше разводов было на 2 300 больше. Причиной меньшего количества разводов, вероятно, является ограничение деятельности судов во время чрезвычайного положения.

С января по конец июня умерли 56 900 человек, что на 245 меньше, чем в первом полугодии прошлого года. За первые шесть месяцев этого года родилось 53 800 детей (на 1 900 меньше, чем годом ранее).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz