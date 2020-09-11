Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.57
USD
22.43
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 22 °C
Население Чехии увеличилось на 5200 человек и составило 10,7 млн

Население Чехии увеличилось на 5200 человек и составило 10,7 млн

Марина Коханкова 170 0
Население Чешской Республики увеличилось на 5 200 человек, до 10,699 млн в первой половине этого года, однако темпы роста были значительно ниже, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.
Население Чехии увеличилось на 5200 человек и составило 10,7 млн

Уменьшилось количество людей, иммигрировавших в Чехию из-за границы. Их количество сократилось по сравнению с прошлым годом на 5 700, до 26 400 человек. Наиболее значительное уменьшение количества иммигрантов было зафиксировано во втором квартале, особенно в апреле. Напротив, за границу уехало больше людей — 18 100 (в прошлом году их было 11 100).

Непосредственно в столице, которая является вторым по численности населения регионом Чехии после Среднечешского края, население увеличилось на 2 711 человек в первой половине этого года. Сейчас в Праге проживает свыше 1,32 млн человек.

Меры, принятые правительством против распространения covid-19 этой весной, также привели к рекордно низкому уровню браков. По данным статистиков, март стал месяцем с наименьшим количеством браков за более чем 100 лет (631 бракосочетание). Всего в первом полугодии в Чехии 13 400 пар вступили в брак, а годом ранее в стране было проведено 23 тысячи свадеб. 

Реже люди и разводились: 10 200 раз в первом полугодии 2020 года, тогда как годом раньше разводов было на 2 300 больше. Причиной меньшего количества разводов, вероятно, является ограничение деятельности судов во время чрезвычайного положения.

С января по конец июня умерли 56 900 человек, что на 245 меньше, чем в первом полугодии прошлого года. За первые шесть месяцев этого года родилось 53 800 детей (на 1 900 меньше, чем годом ранее).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
население Чехия Прага статистика свадьба иммиграция иностранцы
Читайте
по теме 
Принять участие в переписи населения в 2021 году можно будет онлайн
12.08.2020 14:12 Общество
Принять участие в переписи населения в 2021 году можно будет онлайн
1091 0
Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось
12.06.2020 16:03 Общество
Количество свадеб в Чехии в период карантина сократилось
1709 0
Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины
12.12.2019 09:50 Общество
Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины
5172 0
К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет
28.11.2019 17:12 Общество
К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет
2050 0
Последние новости:
11
сентября
Дания включила Чехию в список эпидемиологически опасных стран
11.09.2020 12:43 Общество
Дания включила Чехию в список эпидемиологически опасных стран
652 0
Чехия заняла 25-е место в рейтинге по качеству жизни среди 163 стран
11.09.2020 11:25 Экономика
Чехия заняла 25-е место в рейтинге по качеству жизни среди 163 стран
991 0
За тестом на covid-19 в Чехии выстраиваются многочасовые очереди
11.09.2020 09:20 Общество
За тестом на covid-19 в Чехии выстраиваются многочасовые очереди
1771 0
10
сентября
На следующей неделе в Чехии будет жарко
10.09.2020 11:58 Общество
На следующей неделе в Чехии будет жарко
1990 0
Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам
10.09.2020 13:33 Экономика
Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам
1009 0
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт
10.09.2020 10:53 Экономика
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт
1735 0
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок
10.09.2020 09:46 Общество
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок
5600 1
09
сентября
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты
09.09.2020 15:58 Общество
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты
2190 1
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов
09.09.2020 13:31 Общество
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов
8072 0
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии
09.09.2020 10:54 Общество
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии
4443 0


Мобильная версия