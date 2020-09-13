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Примула: В Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса

Примула: В Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса

Александра Кириченко 4340 0
Представитель правительства по вопросам науки и исследований в области здравоохранения Роман Примула заявил в эфире программы Otázky Václava Moravce, что в Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса. В течение двух-трех недель можно ожидать такое же число госпитализированных, как и весной.
Примула: В Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса

Если инфекция продолжит распространяться текущими темпами, больницы, по его словам, могут достичь предела вместимости коек, выделенных для инфицированных данным вирусом. Если не будут приняты меры, в конце октября чешские больницы окажутся на пределе возможностей.

По словам Примулы, объявление второй волны — это формальный вопрос, и текущая ситуация уже позволяет использовать это выражение. Примула отметил, что сейчас наблюдается более высокий рост подтвержденных случаев, чем в первой волне.

Он добавил, что в настоящее время необходимо сгладить кривую роста случаев заражения. Если это не удастся сделать в течение трех недель, в больницах, возможно, снова придется открывать отделения для больных covid-19. Примула отметил, что способов резко снизить количество новых зараженных нет, и, так как вирус передается в основном воздушно-капельным путем на малых расстояниях, рекомендовал людям хотя бы месяц избегать различных праздников.

Чехия сейчас находится на третьем месте в Еврозоюзе по росту заболеваемости коронавирусом нового типа. В субботу, 12 сентября, был выявлен 1541 новый случай. В настоящее время больны более 13 700 человек. 297 человек находятся в больницах, из них 69 в тяжелом состоянии. 

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни
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