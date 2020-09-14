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В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными

В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными

Марина Коханкова 488 0
Рабочие продолжают устанавливать ограждения возле некоторых участков скоростных автомагистралей, например вдоль шоссе, которое ведет из Брно в Вену. Эти ограждения помогают предотвратить дорожные аварии с участием диких животных.
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными

Ежегодно животные становятся причиной около 12 тысяч дорожно-транспортных происшествий на дорогах Чехии. Двустороннее ограждение шоссе снижает риск такой аварии на 90%. Однако на некоторых участках установка барьеров невозможна без закрытия движения по автомагистрали.

В настоящее время ограждения возводятся на участке шоссе между Брно и Погоржелице. «В общей сложности это около 22 километров, у нас повсюду будут установлены опоры, уже построено около четырех километров ограждений», — говорит руководитель проекта из компании Stavex Ондржей Надворник.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
дтп автобусы Автомобили дороги Чехия авария животные строительство
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