Нидерланды включили Прагу в список регионов с повышенным риском заражения covid-19

С 15 сентября Нидерланды включили Прагу в число опасных регионов с точки зрения заражения коронавирусом. Люди, которые находились в чешской столице, по прибытии в Нидерланды отправятся на десятидневный карантин.

Карантин необходим даже в том случае, если у прибывших из Праги нет симптомов заболевания или есть отрицательный тест на covid-19.

Это требование не относится к транзиту через Нидерланды, включая трансферы в аэропортах, и ​​людей некоторых профессий, если у них нет симптомов covid-19. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Чехии.

«Путешественники из других регионов Чешской Республики не затронуты этой мерой. Лица, проживающие в Нидерландах, могут приехать в Прагу только в необходимых случаях», — сказали в министерстве.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz