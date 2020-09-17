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В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе

В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе

Марина Коханкова 1 0
В Праге учащиеся второй ступени начальных школ и средних школ должны будут носить средства защиты дыхательных путей во время уроков. Официально эпидемиологи объявят о введении новой меры сегодня, сообщает агентство ČTK.
Фото: Miloslav Jančík, MF DNES
В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе

Новые правила не будут распространяться на учащихся первой ступени начальных школ. Сейчас медицинские маски ученики обязаны носить только в местах общего пользования в школах. Мэр Праги Зденек Гржиб не исключает, что обязательное ношение масок может быть введено и на мероприятиях на открытом воздухе. Утром в четверг руководство мэрии Праги обсуждает введение дальнейших мер с директором Пражской санитарно-гигиенической станции Зденкой Ягровой.

По данным на вечер 16 сентября, что в чешской столице было 255 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, что на 117 меньше, чем в рекордный вторник. С начала эпидемии лаборатории в Праге подтвердили в общей сложности 7986 случаев заболевания новым типом коронавируса. Более 5000 из них уже вылечились от болезни.

Источник: novinky.cz

 
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