Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее

88% чехов убеждены в растущей агрессивности водителей. При этом только 5% респондентов считают, что сами являются агрессивными водителями, показал опрос, проведенный агентством STEM/MARK по заказу Чешской ассоциации страховых компаний.

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Результаты опроса агентство представило журналистам перед началом информационной кампании по борьбе с агрессией на дорогах, которую проводит полиция Чешской Республики.

«Мы были удивлены тем, сколько респондентов могут распознать проявления агрессивного вождения у других, но у себя этого не замечают. Они узнают о проявлениях своей агрессии только тогда, когда их спрашивают о реакции на конкретные дорожные ситуации», — рассказал исполнительный директор Чешской ассоциации страховых компаний Ян Матушек.

Согласно опросу, 78% водителей иногда превышают допустимую скорость во время движения, а 63% не соблюдают безопасную дистанцию. Практически каждый десятый водитель намеренно задерживал автомобиль, который ехал за ним. Две трети водителей агрессивно реагируют, когда из кто-то «подрезает», и каждый третий — когда к их автомобилю прижимаются сзади.

«Автомобиль дает водителям ощущение анонимности, подобное виртуальной среде. Некоторые водители ошибочно полагают, что они должны обучать или наказывать других водителей за их поведение. В то же время одно агрессивное действие обычно вызывает ответную реакцию», — отметили авторы опроса.

Источник: ceskenoviny.cz