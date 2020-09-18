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На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение

На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение

Марина Коханкова 3252 0
Учащиеся пражских высших учебных заведений со следующей недели будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб, добавив, что о закрытии средних школ в столице пока идут переговоры.
Фото: Martin Divisek/EPA-EFE
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение

«На светофоре Прага станет красной. Мы договорились с гигиенистами, что на следующей неделе введем дистанционное обучение во всех пражских высших учебных заведениях», — сказал Гржиб, отметив, что в начале недели не было договоренности по этой мере.

Мэр Праги также сообщил, что он рекомендовал всем сотрудникам муниципалитета, городских предприятий и организаций установить мобильное приложение eRouška, которое будет предупреждать о потенциально опасных встречах с зараженным человеком.

В четверг в Чешской Республике было зарегистрировано 3 130 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в стране болеют 20 289 человек.

Источник: novinky.cz
 

 

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Темы
Прага школы Чехия коронавирус университеты
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