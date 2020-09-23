В Праге собак наградили за спасение людей и заботу о своих хозяевах

Пять собак-героев были награждены в Праге премией «Храброе собачье сердце» (Brave Dog Heart) за 2019 год. Победителей среди собак-поводырей, спасателей и обычных собак выбирают по итогам голосования.

Опрос проводят журналисты-кинологи в сотрудничестве с организацией Animal Eye и журналом Rescue report. В этом году немецкая овчарка Норис получила награду за то, что помогла найти женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с мужем оставила прощальное письмо и направилась в лес, чтобы совершить самоубийство.

Пес Тони (австралийский келпи) спас свою хозяйку, которая оставила на плите кастрюлю с рисом и уснула. «Собака разбудила нас, когда квартира была полна дыма, рис горел, и мы стали задыхаться», — описала драматическую ситуацию хозяйка собаки Павла Гашпаркова. Тони предотвратил трагедию.

Золотистый ретривер Дэн был награжден за многолетнюю помощь. Он почти пять лет помогает Мирославу Сухому, который после аварии прикован к инвалидной коляске. Дэн подает хозяину вещи, помогает ему делать покупки, снимать или надевать куртку, открывать дверь.

Источник: ceskenoviny.cz

