В Праге собак наградили за спасение людей и заботу о своих хозяевах

Опрос проводят журналисты-кинологи в сотрудничестве с организацией Animal Eye и журналом Rescue report. В этом году немецкая овчарка Норис получила награду за то, что помогла найти женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с мужем оставила прощальное письмо и направилась в лес, чтобы совершить самоубийство.
Пес Тони (австралийский келпи) спас свою хозяйку, которая оставила на плите кастрюлю с рисом и уснула. «Собака разбудила нас, когда квартира была полна дыма, рис горел, и мы стали задыхаться», — описала драматическую ситуацию хозяйка собаки Павла Гашпаркова. Тони предотвратил трагедию.
Золотистый ретривер Дэн был награжден за многолетнюю помощь. Он почти пять лет помогает Мирославу Сухому, который после аварии прикован к инвалидной коляске. Дэн подает хозяину вещи, помогает ему делать покупки, снимать или надевать куртку, открывать дверь.
Источник: ceskenoviny.cz