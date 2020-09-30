Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата

«Наше правительство делает крайне мало того, что должно и могло бы сделать для смягчения климатического кризиса. Мы хотим, чтобы деньги шли на "зеленые" программы, а не возвращались в бизнес. Мы хотим жить», — написали организаторы акции в Facebook.
«После девяти часов мы получили уведомление о появлении группы людей у здания Минфина. Затем два человека привязали себя цепью к дверям», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.
В дальнейшем полиция уточнила, что привязанных было трое и одного из них обвинили в нарушении общественного порядка.
Источник: novinky.cz