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Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19

Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19

Марина Коханкова 416 0
На сайте covid.praha.eu можно узнать о ближайших доступных сроках тестирования на коронавирус. Сайт подключен к системам пунктов сдачи анализов, которые работают на территории чешской столицы.
Фото: Honza Mudra
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19

Сайтом могут воспользоваться и те, кто должен сдать тесты бесплатно по предписанию врачей, и те, кто хочет заплатить за тест самостоятельно. Со временем на сайте будет размещена и информация о пунктах, расположенных в Среднечешском крае. 

«Наша цель — не допустить образования длинных очередей во время тестирования. Поэтому я приветствую готовность пражских пунктов регулярно делиться информацией о среднем времени ожидания. Список пунктов будет расширяться», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.
 
Прага заинтересована в увеличении количества точек тестирования на коронавирус. Вчера был открыт новый пункт на улице Спалена в городской поликлинике, где есть отдельный вход в кабинет для сдачи проб прямо с улицы, поэтому другие посетители поликлиники не встретят людей, приходящих на анализы. Благодаря онлайн-регистрации здесь не будет очередей. В начале следующей недели пункт тестирования откроется на территории Выставочного комплекса в Голешовице.

Источник: praha.eu

 

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Темы
Прага коронавирус Чехия
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