Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?

В последнюю неделю наибольшее количество людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией было зафиксировано в крупных городах. В Праге число инфицированных увеличилось за последние 7 дней на 4656 человек, в Брно — на 1105, в Остраве — на 803.

Однако в других регионах ситуация более драматична. При подсчете прироста новых случаев на 100 тысяч жителей за последнюю неделю становится очевидным, что коронавирус быстрее всего распространяется не в Праге, а в таких населенных пунктах, как Краварже (721 случай за последнюю неделю на 100 тысяч жителей), Велке-Мезиржичи (676) или Седлчаны (657).

В пересчете на 100 тысяч жителей больше всего инфицированных в настоящее время зарегистрировано в Вотице (1342), Лугачовице (1128 человек) и Угерске-Градиште (1077). В Праге сейчас этот показатель составляет 897 человек, в Брно — 501, в Остраве — 497.

На данный момент в Чехии подтвержден 121 421 случай заболевания covid-19, в настоящее время болеют 62 170 человек, 58 200 вылечились. Количество смертельных случаев составило 1051. Госпитализировано 2146 человек. В Праге, где проживает более 1,2 млн, сейчас болеют 11 879 человек.

Источник: novinky.cz