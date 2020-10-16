Мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты, чтобы получить данные банковских карт

В интернете зафиксирована новая фишинговая атака, в ходе которой мошенники имитируют электронные сообщения от имени Чешской почты о получении посылки. Ссылка перенаправляет пользователей на мошеннический сайт, который пытается получить информацию о платежных картах, предупредила компания Avast.

Фото: ČTK/PA

Мошенническое электронное письмо уведомляет пользователей о необходимости забрать на почте посылку и предлагает им совершить платеж онлайн. Гиперссылка перенаправляет на мошеннический сайт, где пользователя просят ввести данные банковской карты для проверки. Процесс проверки заключается в совершении контрольного платежа на сумму в одну крону. При этом дизайн странице очень похож на дизайн интернет-сайта Чешской почты. Однако большинство ссылок не работает, и, если пользователь нажимает на них, он получает сообщение об ошибке 404. Некоторые ссылки перенаправляют пользователя на настоящий сайт Чешской почты.

Подобные мошеннические атаки по e-mail с использованием имени Чешской почты или некоторых банков происходили неоднократно в последние годы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz