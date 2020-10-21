В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Во вторник, 20 октября, в Чешской Республике было зарегистрировано 11 984 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, что является самым высоким показателем с начала эпидемии. В Праге число вновь выявленных случаев covid-19 составило 1570.

Фото: Vít Šimánek

В столице ежедневный прирост никогда не превышал 1400 случаев. Сейчас в Праге 18 353 человека инфицированы covid-19. С марта в Праге коронавирусом заразились 33 626 человек, 265 из которых умерли.

В общей сложности в стране более 113 200 инфицированных. Вечером во вторник количество госпитализированных составило 4064 человека, 634 из них находятся в тяжелом состоянии. От болезни умерли 1619 человек.

Со среды, 21 октября, в Чехии введена обязанность носить средства защиты дыхательных путей на улице на территории населенных пунктов при условии, что менее чем в двух метрах находятся другие люди. Исключение сделано только для членов семьи, а также для прогулок на природе или занятиях спортом на улице. В автомобилях нужно надевать маски, если в салоне не находятся члены одной семьи.

Источник: novinky.cz