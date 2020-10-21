Срок действия водительских прав будет продлен

Министерства ведут переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы действие меры могло быть продлено до 31 марта 2021 года.
Департамент управления дорожным движением, расположенный в районе Панкрац, будет принимать только клиентов, которые записаны через систему онлайн-бронирования. Однако до конца октября свободных мест уже не осталось.
Мэрия Праги просит общественность посещать государственные учреждения во время чрезвычайной ситуации только в случаях, которые нельзя отложить, а также использовать систему онлайн-бронирования. Кроме того, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, правила гигиены и носить средства защиты органов дыхания.
Источник: praha.eu