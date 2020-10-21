Срок действия водительских прав будет продлен

Министерство транспорта вместе с МВД Чешской Республики приняли решение о продлении срока действия водительских прав в период чрезвычайного положения. Таким образом, люди, срок действия водительских удостоверений которых истек, смогут продолжать управлять своими транспортными средствами. Документ будет считаться действительным на время ЧС.

Министерства ведут переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы действие меры могло быть продлено до 31 марта 2021 года.

Департамент управления дорожным движением, расположенный в районе Панкрац, будет принимать только клиентов, которые записаны через систему онлайн-бронирования. Однако до конца октября свободных мест уже не осталось.

Мэрия Праги просит общественность посещать государственные учреждения во время чрезвычайной ситуации только в случаях, которые нельзя отложить, а также использовать систему онлайн-бронирования. Кроме того, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, правила гигиены и носить средства защиты органов дыхания.

Источник: praha.eu