Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова

По итогам опроса впервые звание «Дерево года 2020» присвоено фруктовому дереву — яблоне, которая растет рядом с пивной «У Лидману» в Махове. За нее проголосовали 2000 человек.

Второе место было присвоено липам в поселке Гржебены (Соколовский район), а третье — дубу Hugo, который растет в Южной Моравии. Опрос проводится уже в 19-й раз благотворительным фондом «Партнерство». Яблоня, которую на титул «Дерево года 2020» выдвинул сын владельца пивной «У Лидману», посадил его отец после окончания Второй мировой войны.

«Яблоня не приносила плодов через несколько лет после посадки, тогда один из гостей сказал отцу, что дереву не хватает железа. Папа не поленился и закопал к корням яблони гвозди. После этого дерево действительно начало приносить плоды», — вспоминает сын Ярослав Лидман. По мнению организаторов опроса, дерево является местным символом соседства, традиций и устойчивого развития.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz