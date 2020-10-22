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Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе

Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе

Марина Коханкова 374 0
Большинство людей заразились коронавирусом на работе и дома. Напротив, массовые и спортивные мероприятия, а также средние школы и университеты не являются очагами распространения болезни.
Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе

Об этом свидетельствуют данные, полученные изданием Echo24 от Института медицинской информации и статистики (ÚZIS). Пресс-секретарь IHIS Йозеф Тучек позже сказал, что институт отправил документ по ошибке и, по его словам, данные имеют «сниженную информативную ценность». Впоследствии ведомство предоставило документ, обновленный по состоянию на 17 октября. В нем отличаются только цифры за октябрь.

Согласно документу, инфекция covid-19 наиболее быстро распространялась на рабочих местах, где с марта по октябрь заразились 32% людей (по данным на 10 октября) и 38,9% по данным на 17 октября. 

Около 21,8% людей заразились дома от других членов семьи, а 14,5% — во время «обычного времяпрепровождения» (например, при посещении ресторанов).

Только чуть более 1% людей заразились коронавирусом на массовых и общественных мероприятиях, во время занятий спортом или во время отпуска.

Около 4% случаев заражения в октябре связаны с начальными школами, 2,6% заразились в средней школе и 1,7% — в университетах.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика школы отпуск работа
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