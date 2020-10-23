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Романа Примулу сфотографировали при выходе из ресторана без медицинской маски

Романа Примулу сфотографировали при выходе из ресторана без медицинской маски

Марина Коханкова 58 0
Министр здравоохранения Чехии Роман Примула в ночь на 22 октября посетил ресторан в пражском Вышеграде, который по его же распоряжению должен был быть закрыт в рамках мер против распространения коронавируса. В ресторане Примула должен был встретиться с главой парламентского клуба ANO Ярославом Фалтынком, сообщило издание Blesk.cz.
Фото: Blesk.cz
Романа Примулу сфотографировали при выходе из ресторана без медицинской маски

Примула, по данным издания, вышел из ресторана Rio’s на Вышеграде в среду около 23:30. На фотографиях видно, что у него не было медицинской маски или респиратора. Средств защиты дыхательных путей у него не было, когда он подходил к водителю служебного автомобиля и когда находился внутри в машине. При этом обязанность носить маски в автомобиле действует с 22 октября (правило не распространяется только на членов семьи).

Около половины второго ночи из этого же ресторана вышел и Ярослав Фалтынек, куда-то поехал, потом вернулся и на улице разговаривал с владельцем ресторана Rio’s. При этом оба во время беседы были без медицинских масок.

Согласно постановлению правительства, рестораны в Чехии в рамках карантинных мер должны быть закрыты с 14 октября и могут продавать еду только на вынос.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия рестораны Министерство здравоохранения
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