Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, правительство рассмотрит возможность строительства еще одной подобной больницы в Моравии.
Больница будет использоваться для последующего наблюдения, и пациенты с covid-19 будут помещаться туда для дальнейшего лечения. Эти места также можно использовать для пациентов, которые находятся в карантине и еще не могут вернуться домой или, например, в дома престарелых.
Государственные больницы сейчас пытаются увеличить количество коек, которые будут доступны для пациентов с covid-19. По словам министра здравоохранения Романа Примулы, для них будет подготовлено 15 500 коек. По данным на 26 октября, в Чехии госпитализировано 5345 пациентов с covid-19, из них 772 находятся в тяжелом состоянии.
Источник: ceskenoviny.cz