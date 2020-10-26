Правительство запретило выходить по ночам и сократило время работы магазинов

Со среды в Чехии начнут действовать более жесткие ограничения. Нельзя будет выходить из дома с 21:00 до 04:59 кроме ряда исключений, днем передвижения людей без важной причины также будут максимально ограничены.

Фото: Vít Šimánek, ČTK

В ночное время можно будет ездить на работу и с работы, по неотложным делам, связанным с охраной жизни, здоровья или имущества, или гулять с собакой в пределах 500 метров от дома.

Днем, с 05:00 до 21:00, можно будет находиться за пределами дома с целью работы и предпринимательства, посещать членов семьи и близких людей. Также будет разрешено ходить в магазины за продуктами первой необходимости: едой, лекарствами, средствами гигиены и кормами для животных.

Магазины розничной торговли не смогут работать в воскресенье, а в остальные дни должны будут закрыться не позднее 20:00. Исключения сделаны для автозаправок, аптек и магазинов в местах большого скопления пассажиров: в аэропортах, на вокзалах и т.д.

Ограничится и работа фермерских рынков: там смогут находиться не более 20 человек на 400 квадратных метров, поддерживая дистанцию в 2 метра между собой.

Мера вступит в силу в 00:00 28 октября и будет действовать как минимум до окончания чрезвычайного положения – 23:29 3 ноября. До конца недели будет решаться вопрос о продлении чрезвычайного положения.

Источник: ceskenoviny.cz