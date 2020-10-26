Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.21
USD
22.94
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
09n 10 °C
Правительство запретило выходить по ночам и сократило время работы магазинов

Правительство запретило выходить по ночам и сократило время работы магазинов

Александра Кириченко 1640 0
Со среды в Чехии начнут действовать более жесткие ограничения. Нельзя будет выходить из дома с 21:00 до 04:59 кроме ряда исключений, днем передвижения людей без важной причины также будут максимально ограничены.
Фото: Vít Šimánek, ČTK
Правительство запретило выходить по ночам и сократило время работы магазинов

В ночное время можно будет ездить на работу и с работы, по неотложным делам, связанным с охраной жизни, здоровья или имущества, или гулять с собакой в пределах 500 метров от дома.

Днем, с 05:00 до 21:00, можно будет находиться за пределами дома с целью работы и предпринимательства, посещать членов семьи и близких людей. Также будет разрешено ходить в магазины за продуктами первой необходимости: едой, лекарствами, средствами гигиены и кормами для животных.

Магазины розничной торговли не смогут работать в воскресенье, а в остальные дни должны будут закрыться не позднее 20:00. Исключения сделаны для автозаправок, аптек и магазинов в местах большого скопления пассажиров: в аэропортах, на вокзалах и т.д.

Ограничится и работа фермерских рынков: там смогут находиться не более 20 человек на 400 квадратных метров, поддерживая дистанцию в 2 метра между собой.

Мера вступит в силу в 00:00 28 октября и будет действовать как минимум до окончания чрезвычайного положения – 23:29 3 ноября. До конца недели будет решаться вопрос о продлении чрезвычайного положения.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус эпидемия Болезни
Читайте
по теме 
Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер
26.10.2020 13:24 Экономика
Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер
556 0
Из-за коронавируса в этом году в Праге не будет крупных рождественских ярмарок
26.10.2020 11:11 Общество
Из-за коронавируса в этом году в Праге не будет крупных рождественских ярмарок
2136 0
Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах
26.10.2020 10:00 Общество
Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах
1024 0
Премьер-министр Чехии потребовал отставки министра здравоохранения Романа Примулы
23.10.2020 12:04 Политика
Премьер-министр Чехии потребовал отставки министра здравоохранения Романа Примулы
9076 0
Последние новости:
26
октября
Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер
26.10.2020 13:24 Экономика
Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер
556 0
Из-за коронавируса в этом году в Праге не будет крупных рождественских ярмарок
26.10.2020 11:11 Общество
Из-за коронавируса в этом году в Праге не будет крупных рождественских ярмарок
2136 0
Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах
26.10.2020 10:00 Общество
Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах
1024 0
23
октября
В пражском районе Троя открывается новый пешеходный мост
23.10.2020 15:11 Экономика
В пражском районе Троя открывается новый пешеходный мост
2169 0
Премьер-министр Чехии потребовал отставки министра здравоохранения Романа Примулы
23.10.2020 12:04 Политика
Премьер-министр Чехии потребовал отставки министра здравоохранения Романа Примулы
9076 0
Глава МВД Чехии призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку
23.10.2020 09:42 Экономика
Глава МВД Чехии призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку
5146 0
Романа Примулу сфотографировали при выходе из ресторана без медицинской маски
23.10.2020 08:20 Общество
Романа Примулу сфотографировали при выходе из ресторана без медицинской маски
9054 0
22
октября
В ночь на 25 октября Чехия перейдет на зимнее время
22.10.2020 17:30 Экономика
В ночь на 25 октября Чехия перейдет на зимнее время
5505 0
Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе
22.10.2020 12:26 Общество
Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе
3345 0
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ
22.10.2020 09:43 Экономика
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ
2196 0


Мобильная версия