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Всеобщая факультетская больница в Праге предупредила о рассылке фальшивых сообщений о тестах на covid-19

Всеобщая факультетская больница в Праге предупредила о рассылке фальшивых сообщений о тестах на covid-19

Марина Коханкова 1323 0
Всеобщая факультетская больница в Праге (VFN) сообщила о возможной хакерской атаке и рассылке поддельных сообщений о результатах тестов на covid-19. SMS получают в том числе люди, которые не проходили тестирование.
Фото: Profimedia
Всеобщая факультетская больница в Праге предупредила о рассылке фальшивых сообщений о тестах на covid-19

Расследованием инцидента занимается Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB). 

«Хакерские атаки на больницы и другие медицинские учреждения участились. Наша больница не исключение», — написало руководство VFN в Facebook. По словам представителей больницы, фальшивые результаты тестов также приходят людям по электронной почте. Некоторые тестируемые получают ложные результаты.

В VFN уточнили, что SMS о результатах теста должно содержать фамилию и имя прошедшего тестирование и результат заглавными буквами (negativní или pozitivní). «Любые другие сообщения — вымышленные», — предупредили в больнице. Люди могут получить результат теста через 48 часов после взятия анализа.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Больницы
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