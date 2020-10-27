Всеобщая факультетская больница в Праге предупредила о рассылке фальшивых сообщений о тестах на covid-19

Всеобщая факультетская больница в Праге (VFN) сообщила о возможной хакерской атаке и рассылке поддельных сообщений о результатах тестов на covid-19. SMS получают в том числе люди, которые не проходили тестирование.

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Расследованием инцидента занимается Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB).

«Хакерские атаки на больницы и другие медицинские учреждения участились. Наша больница не исключение», — написало руководство VFN в Facebook. По словам представителей больницы, фальшивые результаты тестов также приходят людям по электронной почте. Некоторые тестируемые получают ложные результаты.

В VFN уточнили, что SMS о результатах теста должно содержать фамилию и имя прошедшего тестирование и результат заглавными буквами (negativní или pozitivní). «Любые другие сообщения — вымышленные», — предупредили в больнице. Люди могут получить результат теста через 48 часов после взятия анализа.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz