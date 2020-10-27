Министр образования Чехии призвал правительство сообщить, откроются ли школы 2 ноября

Министр образования Роберт Плага хочет, чтобы правительство приняло решение о дальнейшем обучении детей в начальных школах не позднее 27 октября, а не в конце недели, как ранее сообщал его коллега министр здравоохранения Роман Примула.

По словам Плаги, на заседании правительства в понедельник он неоднократно призывал Примулу объявить о решении не позднее вечера вторника после того, как Министерство здравоохранения обновит данные о развитии эпидемии в 18:00. «Ситуация не очень хорошая, ждать нечего. Школам, родителям и детям нужно знать, какое решение будет принято», — сказал Плага.

Однако Примула настаивал, что в конце этой недели будет ясно, смогут ли школы открыться хотя бы для учеников младших классов. «Мы также рассматриваем вариант, чтобы в школу пошли только первые и вторые классы. Решение будет основано на данных об эпидемии, которые на данный момент неблагоприятны», — сказал Примула вечером 26 октября.

Заместитель премьер-министра Ян Гамачек написал в Твиттере, что школы в Чехии будут закрыты еще несколько недель.

Все образовательные учреждения в стране, за исключением детских садов, закрыты с 14 октября и перешли на дистанционное обучение. Эта мера действует до 2 ноября. Примула изначально пообещал, что ученики первой ступени начальных школ точно вернутся к обучению 2 ноября. Однако позже он признал, что из-за того, что ситуация не улучшается, это обещание, вероятно, невозможно будет выполнить.

Источник: novinky.cz