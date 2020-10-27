Правительство Чехии попросит парламент продлить чрезвычайное положение до 3 декабря

Правительство попросит парламент продлить чрезвычайное положение в Чехии до 3 декабря. Депутаты обсудят эту инициативу утром 30 октября, сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Фото: Vít Šimánek

Правительству необходимо более длительное чрезвычайное положение, чтобы продолжали действовать ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса. «Я очень надеюсь, что депутаты одобрят нашу просьбу, это важно», — сказал Андрей Бабиш после внеочередного заседания правительства.

Министр здравоохранения Роман Примула указал, что Чешская Республика находится в ситуации, когда чрезвычайное положение необходимо, чтобы правительство могло принимать карантинные меры. Отмена ЧП будет означать отмену всех введенных в стране ограничений. Чрезвычайное положение действует в Чехии с 5 октября по 3 ноября.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Чехии начинают действовать более жесткие ограничения. Со среды нельзя выходить из дома с 21:00 до 04:59 кроме ряда исключений. Днем, с 05:00 до 21:00, можно будет находиться за пределами дома с целью работы и предпринимательства, посещать членов семьи и близких людей. Также разрешено ходить в магазины за продуктами первой необходимости: едой, лекарствами, средствами гигиены и кормами для животных. Магазины розничной торговли не смогут работать в воскресенье, а в остальные дни должны будут закрыться не позднее 20:00.

Эти меры будут действовать как минимум до окончания чрезвычайного положения — 23:29 3 ноября.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz