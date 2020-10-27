Школы в Чехии не откроются 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, школы не откроются даже для учеников младших классов начальной школы. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Роман Примула.

Фото: Petr Lundák

При этом в середине октября Примула уверял, что школы откроются при любом развитии эпидемиологической ситуации.

«Мы заявляли, что 2 ноября дети вернутся в школу. Тем не менее я сейчас говорю, что дети в школу не вернутся. Я хочу, чтобы мы были корректны и не объявляли об этом в пятницу», — заявил министр.

Решение об открытии школ (хотя бы для учеников младших классов) кабинет министров примет 30 октября после анализов данных о заболевших в конце недели.

«В пятницу мы скажем, когда это будет. Мы будем договариваться о ближайшей дате», — добавил Примула.

Все учебные заведения в Чехии, за исключением детских садов, закрыты с 14 октября и перешли на обязательное дистанционное обучение.

Источник: novinky.cz