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Пожар уничтожил церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских

Пожар уничтожил церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских

Марина Коханкова 521 0
Шесть пожарных команд днем 28 октября тушили пожар на Петржине — горела православная церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских. В результате пожара никто не пострадал, однако церковь практически полностью уничтожена огнем.
Пожар уничтожил церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских

«Учитывая количество пожарных машин, пожару был присвоен второй уровень сложности. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь пожарной службы. Позже пожарные уточнили, что огнем было охвачено все здание.

«Церковь была практически полностью уничтожена, башня деревянного здания обрушилась. Из костела пожарные вытащили несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением и охладили», — заявил Кавка.

По словам Кавки, пламя нанесло большой ущерб. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыли следователи, чтобы выяснить причину пожара.

Церковь Святого  Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров. 

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Прага церковь Чехия
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