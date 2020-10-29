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Репродуктивное число снизилось до показателя 1,1

Репродуктивное число снизилось до показателя 1,1

Марина Коханкова 1732 0
Если в последние две недели репродуктивное число (R) снижалось относительно медленно и несколько дней оставалось на одном уровне, то в последние дни темпы снижения этого показателя ускорились. Впервые с начала октября репродуктивное число достигло 1,1. По мнению экспертов, начинает проявляться эффект введенных противоэпидемических мер.
Репродуктивное число снизилось до показателя 1,1

Репродуктивное число — относительно сложный показатель, который указывает на количество людей, заразившихся напрямую от одного пациента. Если значение больше 1, это означает, что инфицированный заражает более одного человека. Официальное значение числа R публикуется Институтом информации и статистики здравоохранения (IHIS) один раз в неделю, обычно по пятницам. 

Репродуктивное число с начала октября увеличилось с 1,1 до 1,5. В среду, 28 октября, значение R снова достигло 1,1 впервые с 4 октября, а в предыдущие два дня оно было на уровне 1,2. До того как произошло это снижение, R постоянно удерживалось между 1,3 и 1,4 в течение четырнадцати дней.

«Я могу вас удивить, но 15 тысяч инфицированных во вторник — не такая уж плохая новость, хотя это рекорд. Количество инфицированных продолжит расти в ближайшие дни, но темпы роста новых случаев станут снижаться. Если ситуация будет так развиваться и дальше, это путь в правильном направлении», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек 28 октября.

По его словам, эпидемия имеет большую инерцию, поэтому принятые в сентябре меры стали давать эффект не сразу. Первоначальных ограничений оказалось недостаточно, поэтому 5 октября правительство ввело чрезвычайное положение, чтобы существенно ограничить передвижение людей. Далее примерно раз в неделю правительство ужесточало ограничения, закрыв рестораны, большинство магазинов и введя комендантский час. 

Для того чтобы проявился эффект от принятых мер, требуется как минимум неделя или 14 дней. Однако даже числа 1,1 недостаточно, чтобы говорить о замедлении распространение коронавирусной инфекции. Чтобы эпидемия была под контролем, нужно достичь значения 0,8. При достижении этого показателя правительство обещало возобновить обучение в школах.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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