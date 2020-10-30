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Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге

Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге

Марина Коханкова 135 0
Наиболее вероятной причиной пожара деревянной церкви Святого Архангела Михаила в саду Кинских была человеческая ошибка. Согласно выводам криминалистов, возгорание может быть связано с нахождением бездомных около церкви. Открыт сбор средств на восстановление сгоревшего памятника архитектуры.
Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге

Как сообщил пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка, следователи исключили техническую неисправность. Ущерб, нанесенный пожаром, пока не известен. Электропроводки в церкви не было, только мобильная электростанция. «Мы проверяем две версии: человеческий фактор и технический брак», — заявили утром 29 октября пожарные, однако уже днем версия о технической неисправности была исключена.

Мэрия Праги объявила публичный сбор на восстановление уникальной постройки. После согласования этой инициативы МВД, будет опубликован номер банковского счета, на который можно будет направлять деньги. В частности, мэр Праги Зденек Гржиб уже сообщил, что перечислил на восстановление церкви сумму 1929 крон.

«Уникальную деревянную церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских нужно как можно скорее восстановить. Мы немедленно одобрили инициативу о сборе средств на восстановление здания. От себя я посылаю сумму 1929 крон, именно в 1929 году мы получили церковь в подарок от Подкарпатской Руси», — написал Гржиб на своей странице в Facebook.
 
Шесть пожарных команд днем 28 октября тушили пожар, возникший в здании православной церкви Святого Архангела Михаила в саду Кинских. В результате пожара никто не пострадал, однако церковь практически полностью уничтожена огнем.
 
Церковь Святого  Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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