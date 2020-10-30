Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 20 ноября

Депутаты чешского парламента рассмотрели запрос правительства и согласились продлить чрезвычайное положения в стране как минимум до 20 ноября из-за эпидемии коронавируса. Правительство настаивало на продлении ЧП до 3 декабря, однако этот срок парламент не поддержал.

Кабмин хотел продлить чрезвычайное положение в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Чехии остается критической. Чрезвычайное положение необходимо, чтобы правительство могло принимать карантинные меры. Отмена ЧП будет означать отмену всех введенных в стране ограничений. Правительство имеет право вводить ЧП только сроком на месяц (это было сделано 5 октября и срок заканчивается 3 ноября). Для продления необходимо согласие депутатов.

«Охрана здоровья, конечно, важна. Правительство считает, что эпидемическая ситуация в Чешской Республике неблагоприятная. Мы должны защитить наших граждан», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш, выступая в парламенте.

Впервые в палате депутатов выступил новый министр здравоохранения Ян Блатны. По его словам, эпидемическая ситуация в Чехии улучшается. «Последние меры имеют большой потенциал для замедления распространения коронавируса в стране, но только если мы будем их строго придерживаться», — сказал министр. «В следующие две недели ситуация может улучшиться, а нагрузка на больницы снизиться», — добавил он.

Весной в Чехии чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса действовало с 12 марта по 17 мая, с согласия нижней палаты оно продлевалось дважды.

Источник: seznamzpravy.cz