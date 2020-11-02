Пражское метро будет работать до десяти часов вечера

Об этом сообщили в компании Ropid, которая занимается организацией общественного транспорта Праги. Изменения связаны с введением в Чехии комендантского часа. Согласно распоряжению правительства, в связи с карантинными мерами с 28 октября в Чехии запрещено выходить на улицу после 21:00 (исключение составляют поездки на работу, за медицинской помощью, выгул собак рядом с домом).
Ограничения коснутся трамваев, автобусов и пригородных поездов, а также автобусов между населенными пунктами. На железной дороге после 21:00 интервал между поездами будет увеличен с 30 до 60 минут.
По данным Ropid, спрос на услуги общественного транспорта в период второй волны коронавируса упал на 70%.
Источник: novinky.cz