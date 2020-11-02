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Репродуктивное число R снизилось до 1

Репродуктивное число R снизилось до 1

Марина Коханкова 1 0
В воскресенье, 1 ноября, репродуктивное число R упало до 1. Число R показывает скорость распространения болезни среди населения или указывает, сколько людей может заразить один инфицированный. Этот показатель стал снижаться в ответ на введенные правительством ограничения.
Фото: ČTK/Kamaryt Michal
Репродуктивное число R снизилось до 1

Если значение больше 1, это означает, что инфицированный заражает более одного человека. В середине сентября число R в Чехии выросло до 1,6, а затем колебалось около 1,5. После введения правительством ограничений 28 октября число R снизилось до 1,1, и, по последним данным, продолжает падать.

Распространение эпидемии имеет определенную инерцию по сравнению с принимаемыми мерами, и эксперты предупреждают, что если распространение коронавируса будет взято под контроль, репродуктивное число должно снизиться до 0,8.

В воскресенье, 2 ноября, инфекция была подтверждена еще у 6542 человек, при этом министерство пока не объявило, сколько тестов было проведено. В настоящее время зарегистрировано 180797 заболевших, 157418 вылеченных. Число госпитализированных также сократилось на 303 человека и составило 7370 человек.

30 октября правительство и депутаты чешского парламента решили продлить чрезвычайное положение в Чехии и связанные с ним меры до 20 ноября. Школы и большинство магазинов в стране остаются закрытыми. Свободное передвижение людей также остается ограничено.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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