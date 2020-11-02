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В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда

В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда

Марина Коханкова 552 0
Впервые за 13 лет разведения в Злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда. Эти животные находятся в 23 зоопарках Европы, однако, например, в прошлом году на свет появилось всего пять детенышей.
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда

По словам заводчиков, пятилетняя самка муравьеда Элишка, которая родила впервые, ведет себя как очень заботливая мать. Детеныш, родившийся у нее в середине октября, чувствует себя хорошо. «При рождении он весил 360 граммов, теперь почти 600 граммов», — рассказала зоолог Маркета Горска.

Беременность муравьеда четырехпалого длится пять месяцев, обычно рождается только один детеныш. За ним ухаживают исключительно самки. Детеныш становится самостоятельным примерно в двухлетнем возрасте. Заводчики еще не знают пол малыша. 

Тамандуа, или четырехпалый муравьед, населяет Южную Америку к востоку от Анд. Длина тела животного составляет от 54 до 88 см, хвост длиной от 40 до 49 см, весит взрослый муравьед от 4 до 5 кг. На передних лапах по четыре когтистых пальца. Муравьеды ведут в основном ночной образ жизни, часто кормятся на деревьях муравьями и термитами.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
зоопарк Чехия животные
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