Впервые за 13 лет разведения в Злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда. Эти животные находятся в 23 зоопарках Европы, однако, например, в прошлом году на свет появилось всего пять детенышей.

По словам заводчиков, пятилетняя самка муравьеда Элишка, которая родила впервые, ведет себя как очень заботливая мать. Детеныш, родившийся у нее в середине октября, чувствует себя хорошо. «При рождении он весил 360 граммов, теперь почти 600 граммов», — рассказала зоолог Маркета Горска.

Беременность муравьеда четырехпалого длится пять месяцев, обычно рождается только один детеныш. За ним ухаживают исключительно самки. Детеныш становится самостоятельным примерно в двухлетнем возрасте. Заводчики еще не знают пол малыша.

Тамандуа, или четырехпалый муравьед, населяет Южную Америку к востоку от Анд. Длина тела животного составляет от 54 до 88 см, хвост длиной от 40 до 49 см, весит взрослый муравьед от 4 до 5 кг. На передних лапах по четыре когтистых пальца. Муравьеды ведут в основном ночной образ жизни, часто кормятся на деревьях муравьями и термитами.



Источник: ct24.ceskatelevize.cz