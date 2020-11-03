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Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе

Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе

Марина Коханкова 1400 0
Словакия будет тестировать на коронавирус прибывающих в страну туристов на границе с соседними странами. В этой связи, скорее всего, будет ограничено количество открытых пунктов пересечения границы, а также время, в течение которого их можно будет пересечь.
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе

Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Словакии Игорь Матович после заседания Центрального антикризисного штаба.

«Цель в том, чтобы протестировать каждого, кто хочет пересечь границу, если у него нет подтверждения об отрицательном тесте на covid-19», — сказал Матович. Въезжающий в страну также может предъявить отрицательный тест не старше 72 часов. Матович предполагает, что в течение месяца после введения этой меры количество протестированных составит от 4 млн до 5 млн.

Премьер-министр заявил на прошлой неделе, что такие проверки на границе станут возможны только после общенационального тестирования населения на коронавирус, которое прошло в стране в минувшие выходные. В нем приняли участие 3,63 млн человек, инфицированных оказалось 1,06%. В общей сложности положительный результат было у 38 359 человек. В ближайшие выходные акция будет проведена повторно в большинстве районов Словакии, за исключением, например, Братиславы и Кошице.

Пассажиры, прибывающие в Словакию из стран с высоким риском заражения коронавирусом, должны, за некоторыми исключениями, иметь отрицательный тест, чтобы избежать карантина в стране. В сентябре Братислава также включила Чехию в список стран с высоким уровнем риска. Кроме того, в Словакии действует распоряжение об ограничении свободного передвижения лиц (в том числе иностранцев) без отрицательного результата теста на коронавирус.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Словакия туристы
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