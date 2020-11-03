Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.85
USD
22.95
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено

Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено

Марина Коханкова 1170 0
Городской совет Праги обсудил проект поправок к постановлению об использовании пиротехнических изделий в столице, который представила советник по законодательству Гана Кордова Марванова. Планируется полностью запретить использование пиротехники в столице в определенных местах, в том числе и в период новогодних праздников.
Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено

Действующее в настоящее время постановление запрещает непрофессиональное использование пиротехнических изделий в течение всего года, за некоторыми исключениями. Так, в канун Нового года этот запрет не действует. Поправки основаны на отрицательном опыте использования пиротехники в период новогодних праздников и направлены на защиту жизни, здоровья и имущества людей, а также на защиту животных.

«Опыт показывает, что в начале года, особенно в центре Праги, происходит произвольный и неконтролируемый запуск пиротехнических изделий высокой степени опасности. Это часто происходит в непосредственной близости от людей, животных, припаркованных транспортных средств, зданий и сооружений. Пиротехнические изделия вызывают травмы, шок и даже смерть как диких, так и домашних животных. Эти продукты также загрязняют окружающую среду высокотоксичными химическими веществами», — сказала Гана Кордова Марванова. 

Проект поправок продлевает запрет на использование пиротехнических изделий в период новогодних праздников в парках, возле больниц, домов престарелых, на особо охраняемых территориях, вблизи водоемов или пражского зоопарка и др. Поправки также полностью запрещают использование так называемых китайских фонариков, которые поджигают и запускают в небо.

Изменения могут вступить в силу уже 1 декатря 2020 года.

Источник: praha.eu

Рассказать всем:
Темы
Прага Новый год Чехия
Читайте
по теме 
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
03.11.2020 16:07 Общество
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
1831 0
Пражское метро будет работать до десяти часов вечера
02.11.2020 08:31 Общество
Пражское метро будет работать до десяти часов вечера
3573 0
Самые страшные и необычные пражские призраки
30.10.2020 15:29 Культура
Самые страшные и необычные пражские призраки
4267 0
Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге
30.10.2020 10:26 Общество
Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге
1779 0
Последние новости:
03
ноября
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
03.11.2020 16:07 Общество
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
1831 0
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
03.11.2020 10:33 Общество
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
1400 0
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
03.11.2020 08:43 Общество
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
734 0
02
ноября
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда
02.11.2020 13:40 Общество
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда
910 0
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству
02.11.2020 12:32 Экономика
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству
3408 0
Репродуктивное число R снизилось до 1
02.11.2020 10:16 Общество
Репродуктивное число R снизилось до 1
4055 0
Пражское метро будет работать до десяти часов вечера
02.11.2020 08:31 Общество
Пражское метро будет работать до десяти часов вечера
3573 0
30
октября
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 20 ноября
30.10.2020 17:01 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 20 ноября
13383 0
Парламент Чехии одобрил единовременную выплату пенсионерам в размере 5000 крон
30.10.2020 13:42 Экономика
Парламент Чехии одобрил единовременную выплату пенсионерам в размере 5000 крон
3006 0
Чешские предприниматели хотят получить от государства компенсации на 8 млрд крон
30.10.2020 12:28 Экономика
Чешские предприниматели хотят получить от государства компенсации на 8 млрд крон
4665 0


Мобильная версия