Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер

В октябре сотрудники пражской полиции выявили 9,8 тысячи нарушений, связанных с противокоронавирусными мерами. Общая сумма штрафов, выписанных на месте, составила 307 тысяч крон.

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«Всего в октябре сотрудниками полиции было рассмотрено 9 806 случаев нарушения мер, принятых правительством в целях борьбы с эпидемией. На месте было наложено 732 штрафа на общую сумму 307 тысяч крон, в 386 случаях материалы были переданы в административные органы, остальные были урегулированы по договоренности», — сказал начальник полиции Эдуард Шустер.

Полиция в основном штрафовала за несоблюдение требования о ношении медицинских масок. Всего зафиксировано 6 599 нарушений и наложено 354 штрафа на месте на сумму 95 тысяч крон.

В октябре сотрудники пражской полиции также проверяли, соблюдают ли рестораны, бары и аналогичные заведения правительственные ограничения. По словам Шустера, нарушения были обнаружены в 343 случаях. Штрафы на общую сумму 109 тысяч крон получили 117 предприятий, 23 случая переданы на рассмотрение в соответствующие органы власти.

Полиция также контролировала соблюдение комендантского часа. Наложено 80 штрафов на общую сумму почти 26 тысяч крон. За употребление алкоголя в общественных местах, которое сейчас также запрещено, сотрудники полиции наложили 143 штрафа почти на 65 тысяч крон.

Источник: novinky.cz