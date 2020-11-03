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Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер

Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер

Марина Коханкова 1831 0
В октябре сотрудники пражской полиции выявили 9,8 тысячи нарушений, связанных с противокоронавирусными мерами. Общая сумма штрафов, выписанных на месте, составила 307 тысяч крон.
Фото: Michaela Danelová
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер

«Всего в октябре сотрудниками полиции было рассмотрено 9 806 случаев нарушения мер, принятых правительством в целях борьбы с эпидемией. На месте было наложено 732 штрафа на общую сумму 307 тысяч крон, в 386 случаях материалы были переданы в административные органы, остальные были урегулированы по договоренности», — сказал начальник полиции Эдуард Шустер.

Полиция в основном штрафовала за несоблюдение требования о ношении медицинских масок. Всего зафиксировано 6 599 нарушений и наложено 354 штрафа на месте на сумму 95 тысяч крон. 

В октябре сотрудники пражской полиции также проверяли, соблюдают ли рестораны, бары и аналогичные заведения правительственные ограничения. По словам Шустера, нарушения были обнаружены в 343 случаях. Штрафы на общую сумму 109 тысяч крон получили 117 предприятий, 23 случая переданы на рассмотрение в соответствующие органы власти. 

Полиция также контролировала соблюдение комендантского часа. Наложено 80 штрафов на общую сумму почти 26 тысяч крон. За употребление алкоголя в общественных местах, которое сейчас также запрещено, сотрудники полиции наложили 143 штрафа почти на 65 тысяч крон. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Прага Чехия полиция преступность
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