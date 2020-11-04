Глава фракции TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане

Глава парламентской группы TOP 09 Мирослав Калоусек во вторник, 2 ноября, провел около получаса в закрытом ресторане на пражских Виноградах. В ожидании обеда он выпил там пиво.

Фото: Jiří Reichl

Калоуска заметила редакция Чешского радио в ресторане Hlučná samota. Сам Калоусек признался, что «согрешил».

В ответ на публикацию Калоусек заявил, что это не была вечеринка: он знает владельца бизнеса лично и выпил с ним одну кружку пива.

«Тем не менее я признаю, что мне вообще не следовало заходить в ресторан. Это была ошибка, за которую я прошу прощения и которая больше не повторится. В качестве извинений я жертвую десять тысяч крон на деятельность, связанную с борьбой с эпидемией», — добавил он.

Согласно постановлению правительства, рестораны в Чехии должны быть закрыты, а еду можно продавать только навынос. Людям запрещено находиться внутри помещений ресторанов и употреблять там еду и напитки.

Источник: novinky.cz