По прибытии из большинства европейских стран потребуется карантин или тест

С понедельника МИД Чехии будет относить большинство европейских стран к государствам с высоким или умеренно высоким риском распространения коронавируса. Люди, которые приезжают в Чехию из стран с высокой степенью риска, должны будут предъявить отрицательный тест на covid-19 или пройти карантин.

Министерство иностранных дел скорректировало свою оценку риска для государств в соответствии с согласованными правилами ЕС. Большинство стран Евросоюза на интерактивной карте теперь отмечены желтым или красным цветом. Из неевропейских стран можно приехать в Чехию без теста и необходимости пройти карантин из Сингапура, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Таиланда и Австралии.

В странам с умеренным риском заражения коронавирусом относятся государства, где за последние две недели было зарегистрировано менее 250 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей или где доля положительных тестов превышает 4%. Среди соседних с Чехией стран к этой категории относится только Германия. К странам с высоким уровнем риска относятся государства, где зафиксировано более 250 случаев на 100 тысяч человек. Это большинство европейских стран, включая Польшу, Австрию и Словакию. Таким образом, вернувшись из большинства европейских странам людям нужно будет заполнить специальный документ о приезде, отправить его в санитарно-гигиеническую станцию, а затем пройти тест или находиться 10 дней в карантине.

До сих пор Министерство иностранных дел использовало другую методологию определения риска заражения в отдельных странах и долгое время не меняло интерактивную карту. Большая часть ЕС была зеленой, за исключением Испании, которая была красной. Министерство иностранных дел также считает большинство европейских стран, не входящих в ЕС (Украину, Сербию, Албанию и Россию) странами с повышенным риском.

Новая версия дорожного светофора будет действовать с 9 ноября. В ближайшие недели министерство планирует обновлять светофор каждую пятницу, добавил заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz