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В зоопарке Двур-Кралове родился детеныш либерийского карликового бегемота

В зоопарке Двур-Кралове родился детеныш либерийского карликового бегемота

Марина Коханкова 267 0
В ночь на 26 октября в сафари-парке Двур-Кралове-над-Лабем родился самец либерийского карликового бегемота. Посетители смогут его увидеть весной: сейчас зоопарк закрыт из-за эпидемии коронавируса.
В зоопарке Двур-Кралове родился детеныш либерийского карликового бегемота

Последний раз либерийский бегемот в зоопарке Двур-Кралове родился почти 15 лет назад, в начале 2006 года. 

«42 года назад самый первый детеныш либерийского бегемота на территории тогдашней Чехословакии был выведен в Двуре-Кралове. Это очень редкое животное», — сказал директор сафари-парка Пршемысл Рабас. Сейчас в зоопарке живут пять бегемотов, два самца и три самки. Двур-Кралове занимается разведением гиппопотамов с 1970-х годов, на сегодняшний день здесь родилось 19 детенышей.

«Самка по имени Танквей (Tanquey) родила впервые, но она хорошо заботится о детеныше. Это здоровый самец, который успешно растет», — рассказал зоолог Йиржи Грубы.

По мнению заводчиков, разведение либерийских бегемотов в неволе долгое время находилось в застое. Одна из причин — отсутствие подходящих самцов. Отец детеныша — семнадцатилетний племенной самец — прибыл в Двур-Кралове в начале этого года из Нидерландов.

В зоопарке сейчас ремонтируют павильон бегемотов. В загонах появятся большие бассейны, а к весне 2021 года также планируется ремонт самого здания павильона.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
зоопарк Чехия животные
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