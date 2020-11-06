Мэрия Праги запускает проект по продаже обедов для детей и пенсионеров

Администрация Праги опубликует карту ресторанов, где родители в период эпидемии смогут заказать обеды для детей по цене 60 крон за порцию. Кроме того, рестораны будут предлагать обеды для пенсионеров, стоимость которых составит 90 крон.

Опросы показывают, что одной из сложностей, с которыми сталкиваются семьи в связи с длительным закрытием начальных и средних школ, является ежедневное приготовление обедов детям. Не все школьные столовые работают, например, из-за карантина персонала. Кроме того, многие пражские дети затем посещают школы в других частях Праги, а не в непосредственной близости от их места жительства. Поэтому заместитель мэра Петр Глубучек инициировал запуск проекта обеда для школьников и пожилых людей по доступной цене. Выбрать ресторан, где можно будет приобрести обеды, желающие смогут с помощью интерактивной карты, которая будет размещена на сайте https://www.praha.eu.

«Мы хотим предложить родителям, которые регулярно ходят на работу или вынуждены работать дома весь день, альтернативу школьным обедам», — описывает основную идею проекта Петр Глубучек.

«На второй день после публикации первоначального плана несколько десятков ресторанов из разных районов столицы согласились присоединиться к проекту. Понятно, что проект подходит не для каждого ресторана, но он призван создать новый спрос и помочь ресторанам выжить и оплатить часть постоянных затрат», — добавил заместитель мэра.

Источник: praha.eu