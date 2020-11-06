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Загрязненный воздух способствует увеличению смертности от covid-19

Загрязненный воздух способствует увеличению смертности от covid-19

Марина Коханкова 745 0
Исследование показало, что загрязнение воздуха способствует смерти от коронавируса. В Чехии эта корреляция самая высокая среди исследуемых стран.
Загрязненный воздух способствует увеличению смертности от covid-19

Загрязненный воздух становится причиной 15% смертей среди пациентов с covid-19. Это оценка международного исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research, на которое обратило внимание агентство AFP.

Данный показатель сильно различается между странами мира. Хуже всего ситуация в Чехии, где загрязненный воздух стал причиной 29% смертей от коронавируса. Другие страны Центральной Европы находятся примерно на том же уровне: Польша (28%), Словакия и Австрия (27%), Германия (26%).

По данным исследования, самые низкие показатели смертности вследствие загрязнения воздуха в Израиле (6%), Австралии (3%) и Новой Зеландии (1%).

Авторы исследования указывают на связь между загрязненным воздухом и смертностью пациентов с заболеванием covid-19. «Загрязнение воздуха повреждает легкие и увеличивает активность рецепторов ACE-2, что приводит к более высокой абсорбции вируса», — пояснил соавтор исследования Томас Мунзель из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце.

Согласно исследованию, в Китае было доказано влияние загрязнения воздуха на смертность пациентов с covid-19. Отмечается, что долина По, где расположена Ломбардия, уже давно демонстрирует высокий уровень загрязнения с большим количеством мелких частиц пыли. В первую волну эпидемии коронавируса именно этот регион Италии показал высокую смертность пациентов с covid-19.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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