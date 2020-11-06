ÚZIS: эпидемия замедляется, но необходимо соблюдать ограничения

«Ситуация стабильная, но для излишнего оптимизма точно нет повода. Поэтому, пожалуйста, давайте все будем придерживаться установленных мер. Чем больше мы их будем придерживаться, тем короче будет период ограничений», — сказал министр на брифинге в пятницу.
По словам директора ÚZIS Ладислава Душека, репродуктивное число сейчас составляет 1,01. Чтобы эпидемия пошла на спад, нужно, чтобы этот показатель был менее единицы.
По словам Душека, развитие эпидемии в регионах не везде одинаково. Лучше всего ситуация в Праге, где количество новых случаев и доля положительных тестов уже снижается. В других регионах эпидемия находится в застое или нарастает. По словам Блатны, доля положительных тестов не сокращается, но стабилизировалась (средний показатель составляет 30%).
По последним данным, в больницах с covid-19 находятся 8236 пациентов, из которых почти 1200 — в тяжелом состоянии. В последние дни количество смертей стремительно растет. На этой неделе в Чехии от коронавируса умерло 726 человек, из них 236 — во вторник. В то же время суточный прирост вновь выявленных случаев существенно не увеличивается, но и не снижается.
Система здравоохранения готовится к тому, что количество госпитализаций продолжит расти в ближайшие дни. Поэтому эксперты ÚZIS на основе моделей дальнейшего развития эпидемии рекомендуют министру здравоохранения сохранить действующие ограничения еще на две-три недели.
Источник: ceskatelevize.cz