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В Праге построят пешеходный мост между районами Голешовице и Карлин

В Праге построят пешеходный мост между районами Голешовице и Карлин

Марина Коханкова 307 0
Администрация Праги объявит тендер по выбору компании-подрядчика, которая построит пешеходный мост, соединяющий районы Карлин и Голешовице. Согласно документу, одобренному советниками Праги, максимальная стоимость контракта составит 197 млн крон. Длина моста составит 285 метров, а ширина — 5 метров.
В Праге построят пешеходный мост между районами Голешовице и Карлин

Когда именно начнется строительство, пока неясно. Проект под названием HolKa разработала компания AI Praha. Администрация Праги также работает над изменением облика острова Штванице.

«Строительство этого пешеходного моста создаст ныне отсутствующие пешеходные и велосипедные маршруты между берегами Влтавы и островом Штванице. До сих пор на остров Штванице можно попасть только с его западной части через Главкув мост», — говорится в документе.

Пешеходный мост представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, состоящую из сборных частей. На берегу Влтавы со стороны Голешовице на пешеходный мост можно будет попасть с Бубенской набережной.

Конкурс на строительство пешеходного моста, соединяющего Карлин и Голешовице, был впервые объявлен администрацией Праги 7 в 1999 году. Однако проект, признанный победителем, было невозможно реализовать в связи с изменениями мер по борьбе с наводнениями после 2002 года. Сейчас Карлин и Голешовице соединяет паром, который прекратит свою работу после завершения строительства пешеходного моста.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
мост строительство Прага Чехия
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